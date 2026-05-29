نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدين استهداف الكويت وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 02:01 صباحاً - دوت الخليج_ أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على دولة الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن واستقرار الكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

كما أعربت مصر عن دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها وسيادتها، مجددة تحذيرها من خطورة التصعيد الحالي وما قد يترتب عليه من تقويض للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين استهداف الكويت وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.