نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: إيران عازمة على إبرام اتفاق ولم نصل لتفاهم نهائي بعد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 02:55 مساءً - سي إن بي سي_ نقلت وكالة «» عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن إيران «عازمة على إبرام اتفاق»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد»، مضيفا: «لسنا راضين عن ذلك».

وأوضح ترامب أن مضيق هرمز «سيظل مفتوحا للجميع ولن يسيطر عليه أحد»، مشددا على أن الولايات المتحدة «ستحتفظ بالسيطرة على الأموال»، وأنه «لا يوجد حديث عن تخفيف العقوبات على إيران».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «توصلنا الآن إلى فهم للأمور مع إيران»، لكنه أبدى تحفظه بشأن حصول روسيا أو الصين على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «يفضل التفاوض مع إيران»، مضيفا: «أعتقد أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن «الساعات والأيام المقبلة ستكشف المزيد».

وفي تطور آخر، أعلن رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيف، أن الشركة قررت تأجيل عودة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران، بعد إجلاء 813 موظفا والإبقاء على 20 فقط في الموقع.

وأوضح أن قرار الإجلاء جاء عقب تعرض محيط المحطة لضربات عسكرية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبها، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن تقدما تحقق بشأن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، عقب زيارة وفد إيراني إلى قطر.

كما أشارت صحيفة «التلغراف» البريطانية إلى أن إيران لن تمضي في أي اتفاق ما لم يتم التوافق على الإفراج الكامل عن الأصول المجمدة البالغة 24 مليار دولار، على أن يتم تحويل نصفها فور توقيع مذكرة التفاهم، والإفراج عن النصف الآخر خلال 60 يوما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: إيران عازمة على إبرام اتفاق ولم نصل لتفاهم نهائي بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.