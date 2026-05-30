نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشيفرون: لن ندفع رسوم عبور لمضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 مايو 2026 04:07 مساءً - _ قال مايك ويرث ​الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون ‌الأمريكية العملاقة للنفط والغاز اليوم الجمعة ​إن الشركة لن ​تنظر في دفع رسوم ⁠عبور لمضيق هرمز.

وأضاف ​ويرث لتلفزيون بلومبرج ​أن العديد من السفن التي تعبر مضيق هرمز تعرضت ​لهجمات في ​الأيام القليلة الماضية.

وقال “ربما لا يحدث ‌ذلك ⁠يوميا، ولكن وقعت عدة حوادث”.

وأوضح ويرث أن شيفرون لديها ​حاليا ست ​سفن ⁠مستأجرة – تابعة لطرف ثالث – في ​المضيق. وأكد ​أن ⁠القرار النهائي بشأن عبور المضيق من ⁠عدمه ​يعود إلى ​مالك السفينة.

