نعرض لكم الان تفاصيل خبر : إنتاج روسيا من الديزل ينخفض 10% أخرى في مايو الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 مايو 2026 04:07 مساءً - _ أظهر تحليل بيانات أجرته اليوم الجمعة أن إنتاج الديزل في روسيا تراجع بنحو 10 بالمئة في ​مايو عقب انخفاضه 10 بالمئة في أبريل، بعد أن ‌أجبرت هجمات طائرات مسيرة أوكرانية المصافي على خفض أو وقف إنتاجها في حين ارتفعت صادرات الديزل.

واستهدفت كييف البنية التحتية للطاقة في روسيا في محاولة ​لتقليل إيرادات موسكو من النفط والغاز التي يمكن استخدامها ​لتمويل حربها مع أوكرانيا.

ولا تزال روسيا تركز على الحفاظ ⁠على صادرات الديزل المربحة لكن هذه الفترة من العام تشهد ​ارتفاعا في الطلب من المزارعين. وأوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم ​الثلاثاء أن الحكومة تدرس فرض حظر على التصدير.

وأظهرت حسابات أن المصافي التي تعرضت لهجمات الطائرات المسيرة خفضت إنتاجها من الديزل بما يصل إلى ​مليون طن في أبريل، وبما يصل إلى 600 ألف ​طن إضافية في مايو.

وذكرت مصادر بقطاع النفط أن إنتاج الديزل بلغ 7.5 ‌مليون ⁠طن في مارس.

وأظهرت بيانات من مصادر بالسوق ومجموعة بورصات لندن هذا الشهر أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا ارتفعت ثمانية بالمئة إلى نحو 3.25 مليون طن في ​أبريل مقارنة ​بشهر مارس ⁠لكنها انخفضت قليلا عن 3.3 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتظهر البيانات أن الصادرات ​ظلت ثابتة في مايو.

ومن المحتمل أن يحد ​انخفاض الإنتاج ⁠نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة من قدرة روسيا على الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران والتي أدت إلى ⁠اضطراب ​في سوق الطاقة لم يسبق له ​مثيل بسبب إغلاق مضيق هرمز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : إنتاج روسيا من الديزل ينخفض 10% أخرى في مايو الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.