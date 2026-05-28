محمود عصمت يوجه بتكثيف المتابعة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال عيد الأضحى

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 11:01 صباحاً - دوت الخليج_ حرص الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التواجد بين العاملين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أجرى صباح اليوم زيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، بحضور المهندس عادل العمري رئيس قطاعات التشغيل، لتهنئة العاملين ومتابعة سير العمل داخل المنظومة الكهربائية.

وتابع الوزير خلال الزيارة الواقع الفعلي لمنظومة الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، إلى جانب متابعة جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي خلال فترة العيد.

كما اطلع الدكتور محمود عصمت على مؤشرات زيادة الاستهلاك ومعدلات الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية، والتي بلغت نحو 36 ألف ميجاوات.

واطمأن الوزير على وضع الشبكة الكهربائية، وراجع سيناريوهات التشغيل والبدائل المختلفة والتنسيق بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية، بهدف تأمين الشبكة الموحدة خلال أيام عيد الأضحى وفترة الإجازة.

واستعرض أنماط التشغيل المستخدمة في ضوء مؤشرات الطلب على الطاقة ومعدلات الاستهلاك، موجها بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة، في إطار خطة العمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعاملين في المركز القومي للتحكم، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق والتواصل المستمر بين أطقم التشغيل والخبراء داخل المركز وباقي مكونات الشبكة الكهربائية الموحدة، لتحقيق أهداف خفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة.

وأوضح الوزير أنه تم التركيز على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، إلى جانب مراجعة السيناريوهات والبدائل الخاصة بمواجهة الحالات الطارئة، ومتابعة حالة المهمات بالشبكة وسرعة اكتشاف الأعطال وإصلاحها، ومنع خروج الوحدات من الخدمة، فضلا عن متابعة البيانات المتغيرة المتعلقة بالأحمال والجهود وخطوط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

واختتم الدكتور محمود عصمت الزيارة بالتأكيد على أهمية المركز القومي للتحكم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، والدور المحوري للعاملين في مواجهة الأحمال المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، من خلال منظومة التحكم الآلي التي تسهم في تحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها، مشددا على أهمية جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات.

