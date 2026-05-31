نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 6.2% في 2025

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 01:07 مساءً - – ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت، نقلا عن المركز ​الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي ‌الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نما 6.2 بالمئة في عام 2025 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.9 ​تريليون درهم إماراتي (517.34 مليار دولار).

وقالت إن ​الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نموا ⁠نسبته 6.8 بالمئة خلال العام الماضي ​ليبلغ 1.5 تريليون درهم إماراتي (408.43 مليار دولار).

وأضافت ​أن قطاع التشييد والبناء تصدر قائمة القطاعات الأسرع نموا بنسبة 11.1 بالمئة، تلاه قطاع المالية والتأمين بنموه ​10.4 بالمئة ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9 ​بالمئة وقطاع النقل والتخزين 7.8 بالمئة.

وكانت أكبر المساهمات في ‌الناتج ⁠المحلي الإجمالي غير النفطي من قطاع التجارة بنسبة 16.9 بالمئة يليه قطاع المالية والتأمين 13.2 بالمئة ثم قطاع التشييد والبناء 12.9 ​بالمئة وقطاع ​الصناعات التحويلية ⁠12.8 بالمئة.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي ​إن “الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز ​واستثنائي… ⁠إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعا ⁠واستدامة ​وتنافسية، مدعوما بالنمو المتسارع ​للأنشطة غير النفطية”.

