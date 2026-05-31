مؤسسات دولية تحذر من نقص حاد في الوقود بسبب توترات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 01:07 مساءً - وكالات _ حذّرت منظمات دولية عدة بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة أمس الجمعة من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة.

وقال رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك: “تتقلص مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز”.

وأضافوا “إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق، وبشكل أوسع، قدرة الاقتصاد على الصمود”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقيدت إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في أواخر فبراير.

وفي أبريل، أعلن رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة أنهم يشكلون مجموعة لتنسيق استجابة الوكالات للأزمة، خصوصا بالنسبة إلى الاقتصادات الهشة.

ارتفاع أسعار الأسمدة يثير قلقا خاصا مع دخول العديد من البلدان موسم الزراعة

وفي البيان المشترك الصادر الجمعة، أكد المسؤولون مجددا أن الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والأسمدة بسبب الحرب كان له تأثير غير متناسب على البلدان ذات الدخل المنخفض وأوضحوا أن “ارتفاع أسعار الأسمدة يثير قلقا خاصا مع دخول العديد من البلدان موسم الزراعة”.

وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي هذا العام، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الحرب تسببت بتقليص توقعات النمو العالمي.

وقدّرت أن الاقتصادات الهشة ستحتاج إلى ما بين 20 و50 مليار دولار كمساعدة مالية بسبب التداعيات الاقتصادية للصراع.

