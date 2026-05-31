الشركات المملوكة للدولة في الصين تسجل أرباحا بقيمة 202 مليار دولار خلال 4 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 01:07 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية يوم الجمعة الماضي أن الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تديرها الدولة في الصين سجلت أرباحا مجمعة تجاوزت 1.37 تريليون يوان (حوالي 202 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يمثل نموا بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي.

إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بلغت 26.27 تريليون يوان

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة نحو 26.27 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة.

نسبة الدين إلى الأصول لدى الشركات المملوكة للدولة بلغت 65.5%

كما كشفت البيانات أن نسبة الدين إلى الأصول لدى الشركات المملوكة للدولة قد بلغت 65.5 في المائة بنهاية أبريل الماضي.

وأفاد تقرير عمل الحكومة للعام الجاري، الصادر في مارس الماضي، بأن البلاد ستقوم بصياغة وتنفيذ خطط لزيادة تعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة ورأس المال المملوك للدولة، وذلك بهدف تحسين هيكلية القطاع المملوك للدولة وتعديل بنيته.

وخلال جولة تفقدية أجراها في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في شرقي الصين الشهر الماضي، أكد تشانغ قوه تشينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، على ضرورة المضي قدما بثبات في تعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، لضمان تعزيز وتحسين أعمالها وتوسيع نطاقها.

كما حثّ تشانغ الشركات المملوكة للدولة على تعزيز دورها كمبتكرين رئيسيين، والتركيز على معالجة التحديات العلمية والتكنولوجية بما يتماشى مع الاحتياجات الاستراتيجية الوطنية، بهدف تقديم دعم أفضل لتطوير النظام الإيكولوجي للابتكار في البلاد.

