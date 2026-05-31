نعرض لكم الان تفاصيل خبر لدعم قطاع النسيج.. الهند تلغي رسوم استيراد القطن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 01:07 مساءً - – أعلنت الحكومة الهندية اليوم السبت إلغاء الرسوم الجمركية على واردات القطن بهدف تعزيز الإمدادات لقطاع النسيج الضخم لديها.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الإعفاء المؤقت ألغى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 11 بالمئة في الفترة من أول يونيو إلى 30 أكتوبر، وهي خطوة من المتوقع أن تخفض تكاليف المدخلات في صناعة النسيج والملابس.

تعطل سلاسل التوريد سبب ارتفاع تكاليف المدخلات

ويتعرض قطاع النسيج في الهند، مثل قطاعات كثيرة، لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، إذ تعطلت سلاسل التوريد بسبب حرب إيران.

وتوقعت الحكومة أن يدعم هذا الإجراء منتجي المنسوجات المحليين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الحصول على القطن.

