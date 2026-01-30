الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدرت الإعلامية لميس الحديدي قائمة البحث في الساعات الأخيرة بعد أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث شاركت متابعيها بتجربتها الروحانية عبر حسابها على إنستجرام. وقد عبرت عن شعورها بالسعادة والسكينة في هذا المكان الذي يقال إنه من أجمل بقاع الأرض، ما أثار تفاعل واسع من جمهورها وأصدقائها.

بعد أدائها مناسك العمرة.. لميس الحديدي تشارك رسالة مميزة مع أصدقائها من أجمل الأماكن

لميس الحديدي تعبر عن مشاعرها

شاركت لميس الحديدي صورًا متنوعة من مناسك العمرة، مشددة على الأثر الروحي العميق الذي يشعر به الزائر في الأراضي المقدسة. عبرت عن فرحتها الكبيرة قائلة إن مكة تمثل مكانًا ينسى فيه المرء صعوبات الحياة، منبهة إلى أهمية توافر الأجواء الإيمانية هناك.

أضافت لميس أن هناك دومًا مكانًا لاستجابة الدعوات، معبرة عن شكرها للمملكة العربية السعودية وجميع العاملين فيها الذين يقدمون الخدمات للمعتمرين، إذ أكدت أن تجربتها في كل زيارة تتجدد مع تطورات ملحوظة في هذا المجال.

تفاعل الجمهور مع رسالتها

لاقى منشور لميس الحديدي تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيها وأصدقائها، حيث أبدى الكثيرون تمنياتهم بقبول العمرة. النجمة جومانا مراد وعبير صبري كانتا من أبرز المتفاعلات، كما جاءت تعليقات على جمال لميس خلال فترة حجابها.

أحد المتابعين وصف جمالها بأنه كان يضيء وجهها، مشيدًا بإطلالتها، مؤكدًا على كونها دائمًا ما تظهر بأفضل صورة.

لميس الحديدي وانفصالها عن عمرو أديب

مؤخراً، أعلنت لميس الحديدي عن انفصالها عن الإعلامي عمرو أديب بعد حياة مشتركة تمتد لأكثر من 25 عاماً. جاء الطلاق في أجواء من الاحترام والتفاهم، حيث أكدت أنها كانت خطوة تتسم بالود لإنهاء علاقة استمرت طويلاً.