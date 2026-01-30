استمرار التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد قبل ساعة من غلق الباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 07:23 مساءً -

تواصلت، اليوم، عملية التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد بمقر الحزب الرئيسي بالدقي ووسط حضور ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية، في إطار الاستحقاق التنظيمي لاختيار رئيس جديد للحزب خلال المرحلة المقبلة وذلك قبل ساعة من غلق باب التصويت في تام الخامسة، وفقا للجدول الزمني المعلن

وشهدت لجان الاقتراع انتظامًا في سير العملية الانتخابية والتي تجري تحت اشراف قضائي ، مع توافد الأعضاء منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين.