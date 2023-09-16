رئيس الإكوادور يستقبل السفير المصري في كيتو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - استقبل السيد جييرمو لاسو رئيس الإكوادور والسيدة قرينته بالقصر الرئاسي، السفير/ تــامــر ممــدوح سفيــر مصــر لدى الإكوادور، وذلك في إطار لقاءات الرئيس مع عدد من السفراء المعتمدين لدى بلاده بمناسبة قرب عقد الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية.

أعرب الرئيس/ لاسو خلال المقابلة عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مشيداً بدور مصر الرائد بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، كما طلب نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، وإعجابه الشخصي بحجم الإنجازات التي تحققت بمصر خلال السنوات الأخيرة، واهتمامه بمتابعة نشاط السيد الرئيس على الساحتين الإقليمية والدولية، وعبر عن تطلعه لمواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين لا سيما مع عضوية بلاده غير الدائمة بمجلس الأمن.

هذا، وقد أشاد السفير المصري بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين وتنسيق المواقف على الساحة الدولية خاصة مع ما يجمع الجانبين من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ وتفاهم مشترك، مع الإعراب عن التطلع لأن تنعكس العلاقات الثنائية السياسية المتميزة -والتي تعود إلى عام 1960- على مستوى التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.