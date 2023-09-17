نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا بمئوية سيد درويش.. سليم سحاب يعلن عن مفاجأة لأطفال مصر في حفل "الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن المايسترو الكبير سليم سحاب، اليوم، عن مفاجأة لأطفال الصحفيين وكل أطفال مصر، ومن المقرر أن يلتقي مع الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مؤتمر صحفي بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) عقب انتهاء الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب".

وتُقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد ١٧ سبتمبر تحت رعاية وزارة التضامن.

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويُقدّم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

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المايسترو سليم سحاب يُحيى احتفال نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش