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سعر صرف الدولار اليوم 21-9-2023 في جميع البنوك المصرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر صرف الدولار اليوم 21-9-2023 في جميع البنوك المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم الدولار 

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك خلال بداية التعاملات في البنوك، وعلى الجانب الاخر كما استقرت أسعار العملات الاخري في مصر، وكان من بين تلك العملات سعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي والدرهم الاماراتي اليوم. 

سعر صرف الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية 

سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم الدولار 

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سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية 

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 في البنوك.

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سعر صرف الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الاهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 30.8285 جنيه للشراء، 30.9586 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية 

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الاسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيهًا للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.

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قرارات نارية من البنك المركزي بشأن الدولار.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 21 سبتمبر في البنوك والسوق السوداء

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الدولار ينخفض قبيل قرار الفيدرالي والاسترليني يهبط

سعر صرف الدولار اليوم في بنك بركة

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء في بنك بركة نحو 30.85 جنيهًا للشراء،  29.55 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية 

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أسعار العملات الاجنبية والعربية في البنوك المصرية

 

أسعار العملات  سعر الشراء سعر البيع 
سعر اليورو 30.75 30.85
سعر الجنية الاسترليني 38.04 38.26
سعر الدينار الكويتي 98.95 99.91
سعر الدرهم الإمارتي 8.38 8.39
سعر الريال القطري 7.80 8.46
سعر الفرنك السويسري  34.25 34.44

ويعتبر أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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