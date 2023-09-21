نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورال "أبناء مصر" بقيادة سليم سحاب يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا المايسترو سليم سحاب بإحياء احتفالية نقابة الصحفيين، التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك بمشاركة كورال "أبناء مصر" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأثنى خالد البلشي نقيب الصحفيين على الحفل، مؤكدًا أن المايسترو سليم سحاب قدم مقطوعات موسيقية رائعة للفنان سيد درويش، تشمل أهم أغنيات فنان الشعب والتي استمرت على مدار عشرات السنوات عالقة في أذهان وذكريات المصريين.

ويعد الاحتفال بمئوية الفنان سيد درويش هو الثاني الذي نظمته النقابة، كأحد أهم النوابغ الفنية التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والذي جمع ما بين الوطنية والاجتماعية والإنسانية، والتي ارتبطت أيضًا بهموم الشعب والكادحين والفلاحين، خاصة في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية التي شهدتها البلاد، كما يعد أيضًا الفنان سيد درويش هو مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لرعايتها الاحتفالية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو استشراف على التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، سواء رعايتها للمتفوقين من أبناء الصحفيين من خلال بنك ناصر الاجتماعي، أو لجهود الوزارة في حل مشكلات التأمينات الاجتماعية وتيسير قنوات الدفع، أو للتعاون في الأعمال الصحفية التي تركز على جهود الوزارة، وعلى الدعوة لقضايا اجتماعية تعمل الوزارة عليها.

ووجه محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي على جهوده الكبيرة في التحضير للاحتفالية حتى خروجها للنور.

وأوضح وكيل النقابة أن رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لهذا الحفل هو بمثابة بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن الذين يمثلون قوة مصر الناعمة والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر، وبصفة خاصة من لهم جهود كبيرة في مجال الإصلاح الاجتماعي وإرساء قواعد السلم المجتمعي.

وأشار كامل إلى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال تنمية المواهب المختلفة، والمساهمة في التعريف بأنشطة الأطفال والشباب الموهوبين ودمجهم بكافة نواحي المجتمع.

وجدير بالذكر أن الحفل حظي بمشاركة كبيرة من الصحفيين أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة، والفنانين، كما تم وضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الأفراد من متابعة الحفل.

IMG-20230921-WA0015

IMG-20230921-WA0014

IMG-20230921-WA0013