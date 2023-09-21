نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بيت الزكاة.. توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الأيتام في بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة بنى سويف، عن طريق قوائم الطلاب الأيتام غير القادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الأيتام في بني سويف

وذلك فى إطار مبادرة “إلى المدرسة” التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح "بيت الزكاة "في بيان له اليوم الخميس الموافق، أن عملية التوزيع بمحافظة بنى سويف استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات مدينة بنى سويف وناصر والواسطى وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن.



وأشار إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.



وأكد بيت الزكاة والصدقات حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

