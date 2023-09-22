نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام شلتوت عن أزمة أحمد عيد وأيمن منصور: خناقة في محطة مترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على أزمة ثنائي النادي المصري أحمد أيمن منصور وأحمد عيد وشكوى نادي الزمالك في اتحاد الكرة بشأن توقيعهما للنادي المصري رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، قائلا: " دي خناقة في محطة مترو".

وتابع عصام شلتوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القوانين واضحة إذا وقع لاعب لناديين لا تحتاج إلى تحقيق والعقوبات صريحة إلا في حالة إنكار التوقيع على العقود.

واستنكر الناقد الرياضي، تصريحات اتحاد الكرة بتأجيل التحقيق لإعطاء مهلة لحدوث صلح بين المصري والزمالك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مخالف وغير قانوني وكان يجب اتخاذ موقف قوي يليق بقوة الكرة المصرية، مضيفا:"اتحاد الكرة قلبها قاعدة مصاطب".