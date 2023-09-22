أخبار مصرية

عصام شلتوت عن أزمة أحمد عيد وأيمن منصور: خناقة في محطة مترو

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام شلتوت عن أزمة أحمد عيد وأيمن منصور: خناقة في محطة مترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على أزمة ثنائي النادي المصري أحمد أيمن منصور وأحمد عيد وشكوى نادي الزمالك في اتحاد الكرة بشأن توقيعهما للنادي المصري  رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، قائلا: " دي خناقة في محطة مترو".

وتابع عصام شلتوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القوانين واضحة إذا وقع لاعب لناديين لا تحتاج إلى تحقيق والعقوبات صريحة إلا في حالة إنكار التوقيع على العقود.

واستنكر الناقد الرياضي، تصريحات اتحاد الكرة بتأجيل التحقيق لإعطاء مهلة لحدوث صلح بين المصري والزمالك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مخالف وغير قانوني وكان يجب اتخاذ موقف قوي يليق بقوة الكرة المصرية، مضيفا:"اتحاد الكرة قلبها قاعدة مصاطب".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا