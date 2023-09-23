نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 خطوات لا بد تنفيذها تجنبًا لإبطال صوتك في انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تحديد 25 من الشهر الجاري الموافق الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، حيث أكد أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية الخطوات الصحيحة التي يجب أن يتبعها الناخب خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية القادمة:



1 - يتوجه الناخب يوم الانتخابات خلال المواعيد المقررة للتصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء إلى مقر اللجنة الفرعية التابع لها.

2 - يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومي.

3 - يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة الاقتراع.

4 - يتوجه بها خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام المرشح الذى يختاره.

5 - يقوم بطي بطاقة الاقتراع، ويعود لرئيس اللجنة لوضعها في الصندوق المخصص لها.

6 - يقوم بغمس إبهام اليد اليسرى في زجاجة الحبر الفسفوري.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

حددت المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.



7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.