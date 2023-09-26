وزيرة الثقافة أمام الرئيس السيسي: تنفيذ مشروعات ثقافية بتكلفة 8.2 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:39 مساءً - استعرضت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحالة الثقافية قبل عام 2014، متابعة: "هناك تحديات كانت تواجه القطاع الثقافي بداية من مركزية الخدمات وبعض الإهمال في البنية التحتية في قصور الثقافة وقلة التمويل.. وبعد عام 2014 الدستور المصري أكد على حق المواطن على الثقافة والإتاحة بغض النظر عن الموقع.. تم تنفيذ 162 مشروعا فى قطاع الثقافة بإجمالي 3.6 مليار جنيه.. وجار الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعا بتكلفة 4.6 مليار جنيه ليصل إجمالي الاستثمار في القطاع 8.2 مليار جنيه".

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تم تنفيذ التطوير الشامل في المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع محافظات الجمهورية.. وتم زيادة عدد قصور الثقافة وتم تطوير 35 مكتبة و19 متحفا".