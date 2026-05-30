"الرد صنعة".. طالبات إعلام MIU يطلقن حملة للتعريف بفن الارتجال وتعزيز الثقة بالنفس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 05:18 مساءً -

أطلقت مجموعة من طالبات كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية (MIU) حملة توعوية بعنوان "الرد صنعة"، وذلك في إطار مشروع تخرجهن، بهدف التعريف بفن الارتجال (Improv) وتسليط الضوء على دوره كمهارة حياتية تساعد الأفراد على التعامل بمرونة وثقة مع مختلف المواقف اليومية.

وأكدت المنسق الاعلامى للطالبات ندى مدحت شمس أن فن الارتجال لا يقتصر على العروض المسرحية أو الفنون الأدائية، بل يعد أسلوبًا عمليًا يمكن توظيفه في الحياة اليومية، حيث يعتمد على التفاعل اللحظي وسرعة البديهة والتفكير دون إعداد مسبق، وهي مهارات يحتاجها الأفراد في مختلف جوانب حياتهم الشخصية والمهنية.

وأوضحت أن الحملة تسعى إلى تشجيع الشباب على الثقة في ردود أفعالهم الطبيعية والتفاعل بعفوية بعيدًا عن الخوف من الأحكام المجتمعية أو الإفراط في التفكير، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين مهارات التواصل وتنمية القدرة على الاستجابة السريعة للمواقف المختلفة.

وأضافت أن الارتجال يساعد كذلك على بناء شخصية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، الأمر الذي يجعله أداة فعالة لتطوير المهارات الاجتماعية والعملية لدى الشباب.

الوصول إلى جمهور أوسع

وفي إطار الترويج للحملة، تسعى الطالبات إلى الظهور عبر البرامج التلفزيونية والمنصات الإعلامية المختلفة، بهدف تقديم مفهوم الارتجال بصورة مبسطة وجذابة والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، بعيدًا عن قصره على المهتمين بالفنون أو طلاب التخصصات الإعلامية والفنية.

كما أعرب فريق العمل، الذي يضم ثماني طالبات من الكلية، عن ترحيبه بالمشاركة الإعلامية من خلال تمثيل عدد من أعضاء الفريق في البرامج التلفزيونية لتقديم الفكرة بصورة تفاعلية تعكس طبيعة فن الارتجال القائم على العفوية والتفاعل المباشر.

وأكدت الطالبات أن رسالتهن الأساسية تتمثل في ترسيخ فكرة أن الارتجال ليس مجرد فن، بل أسلوب حياة يساعد الإنسان على التواصل بصورة أفضل، ويمنحه القدرة على مواجهة المواقف المختلفة بثقة ومرونة، بما ينعكس إيجابًا على حياته الشخصية والمهنية.