تقارير صحفية: الإسبانى أندوني إيراولا مديرا فنيا لـ ليفربول خلفا لـ آرنى سلوت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 05:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الإسبانى أندوني إيراولا المدير الفنى لفريق بورنموث الإنجليزي اقترب من خلافة الهولندى آرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول السابق

ليفربول يقرر إقالة سلوت

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا أكد فيه أن آرني سلوت المدير الفنى للفريق سيغادر منصبه كمدرب رئيسي بأثر فوري وأن عملية تعيين خليفة له جارية.

قال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات فى أوروبا أن أندوني إيراولا هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني القادم لنادى ليفربول.

إيراولا مشروع مناسب لقيادة مستقبل ليفربول

ويحظى إيراولا بإعجاب كبير داخل إدارة ليفربول، خاصة من جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي يرى في المدرب الإسباني مشروعًا مناسبًا لقيادة الفريق مستقبلًا، بعد النجاح اللافت الذي حققه مع بورنموث هذا الموسم.

وتمكن المدرب الإسباني، صاحب الـ43 عامًا، من كتابة تاريخ جديد مع بورنموث، بعدما قاد الفريق لتحقيق نتائج استثنائية أمام كبار البريميرليج، أبرزها الفوز على آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد، إلى جانب تقديم مستويات قوية أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

كما نجح إيراولا فى تحويل بورنموث إلى أحد أبرز مفاجآت الموسم، بعدما قاد الفريق للمنافسة على المقاعد الأوروبية، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ النادي، ليصبح أحد أكثر الأسماء المطلوبة داخل أندية الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو المقبل.