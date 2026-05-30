أنهى حياته بعد قتل زوجته.. تشريح جثامين زوجين بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 05:18 مساءً - قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق، نقل جثتى زوج وزوجته، إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغا لمديرية أمن الشرقية

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا أمس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثتي زوج وزوجته داخل مسكنهما بقرية كفر أبو حسين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على الجثتين داخل المنزل وهما "عبد الله ال ع ع " 30 عاما، و" رؤى أ م " 25 عاما ربة منزل، وبهما طعنات متعددة بجميع أنحاء الجسد، وتبين من التحريات الأولية أن الزوج أنهى حياة زوجته ثم أنهى حياته.

نقل الجثيتن إلى مشرحة مستشفى الأحرار

وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اخطار النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كافة ملابسات الواقعة وظروفها، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.