رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج يتسلم الدرع الفضي لجائزة “لبّيتم” بعد تتويج بعثة الحج المصرية للتميز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 05:18 مساءً -

تسلم اللواء أحمد عيده، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية ورئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية بإشراف وزارة الداخلية، الدرع الفضي لجائزة “لبّيتم” السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وذلك بعد فوز بعثة الحج المصرية بالجائزة ضمن فئة مكاتب شؤون الحج.

وقام وزير الحج والعمرة السعودي ونائبه بتسليم الجائزة للواء أحمد عودة، تقديرًا للجهود التي بذلتها بعثة الحج المصرية خلال موسم الحج، وما قدمته من خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن فوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة “لبّيتم” يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها البعثات النوعية الثلاث (القرعة والتضامن والسياحة) في خدمة الحجاج المصريين، تحت إشراف وزارة الداخلية، بما يجسد الصورة الحضارية المشرفة لجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التعاون والتنسيق غير المسبوق بين رؤساء البعثات النوعية الثلاث، والعمل المتكامل لتلبية احتياجات الحجاج في مختلف مراحل الرحلة، إلى جانب التركيز على الجانب الإرشادي والتوعوي لتعريف الحجاج بأهم الضوابط والتعليمات الخاصة بأداء المناسك.

وأشار إلى أن البعثة استحقت الفوز بالجائزة بعد التزامها الكامل بالبرنامج الزمني المعتمد لمكاتب شؤون الحجاج في جميع مراحل العمل، حيث التزمت بإتمام التعاقدات الخاصة بمقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحجز مواقع المخيمات بمشعري عرفات ومنى، وتوفير وسائل النقل والإعاشة، وإصدار التأشيرات لجميع الحجاج وفق الجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن إدخال بيانات الاستعداد المسبق خلال المدد المقررة.

وأضاف أن البعثة التزمت كذلك بتدريب العاملين وقادة المجموعات وفق الحقيبة التدريبية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية متكاملة للحجاج بشأن المناسك والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها طوال رحلة الحج.

وتابع أن البعثة نفذت خطة توعوية شاملة تغطي جميع مراحل رحلة الحج، بما يتوافق مع خطط مركز توعية ضيوف الرحمن، وشملت توعية الحجاج بالمعايير والمواصفات الدولية الخاصة بالأمتعة المصاحبة، وتعليمات التفويج عند المغادرة وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى وجود أهداف استراتيجية موثقة لمكتب شؤون الحجاج ومشاركة القيادات في الإشراف المباشر على الخدمات المقدمة للحجاج طوال الرحلة.

وأشار إلى أن فرق التقييم التابعة للجائزة زارت مقر البعثة المصرية واطلعت ميدانيًا على آليات العمل واستراتيجية تقديم الخدمات، كما تفقدت مقار إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، ومخيماتهم بمشعري عرفات ومنى، والتقت عددًا من الحجاج لتقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن فرق التقييم رصدت مستوى مرتفعًا من الرضا والاستحسان بين الحجاج المصريين تجاه الخدمات المقدمة، وهو ما أسهم في حصول البعثة المصرية على هذا التتويج المتميز.

وتُعد جائزة “لبّيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن إحدى المبادرات التي تهدف إلى نشر ثقافة التنافسية بين مقدمي الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، بما يسهم في تقديم تجربة روحانية متكاملة ومتميزة لضيوف الرحمن.

كما تستهدف الجائزة إبراز وتقدير الجهود المتميزة في خدمة الحجاج، وتشجيع الجهات ذات العلاقة على تطوير الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى جودة الأداء والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يحقق أعلى مستويات الرضا ويثري تجربة ضيوف الرحمن.