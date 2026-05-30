نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: يجب فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبحركة شحن غير مقيدة في الاتجاهين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 مايو 2026 04:07 مساءً - العربية نت_ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبحركة شحن غير مقيدة في الاتجاهين، مشيراً إلى أنه سيعقد اليوم اجتماعاً لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران.

وذكر ترامب أن السفن الإيرانية التي تم اصطيادها بسبب الحصار ستبحر مجددا.

وشدد على أن إدارته لن تسلم طهران أي أموال حتى إشعار آخر.

وذكرت مصادر لـ”” أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه حتى الآن، وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه لم توضع اللمسات النهائية عليه بعد.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس للصحفيين إن واشنطن “لم تصل بعد” إلى اتفاق مع إيران لكنهما قريبتان من ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي بشكل كبير.

وأشار فانس إلى وجود بضع نقاط الخلاف في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب.

وقال “لا أستطيع ضمان التوصل لاتفاق لكنني أشعر في الوقت الحالي بتفاؤل كبير حيال ذلك”.

وذكر محللون في آي.إن.جي أن إعادة فتح المضيق ستمنح انفراجة فورية لسوق النفط، لكن التعافي لا يزال غير مؤكد.

