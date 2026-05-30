إنجاز لأول مرة.. بعثة الحج المصرية بإشراف وزارة الداخلية تفوز بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 04:24 مساءً - في إنجاز يُسجل لأول مرة، تُوجت بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة “لبّيتم” السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، ضمن فئة مكاتب شؤون الحج، تقديرًا لتميزها في تقديم الخدمات والرعاية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، إن فوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة “لبّيتم” يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها البعثات النوعية الثلاث (القرعة والتضامن والسياحة) في خدمة الحجاج المصريين، بما يجسد الصورة الحضارية المشرفة لجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التعاون والتنسيق غير المسبوق بين رؤساء البعثات النوعية الثلاث، والعمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات الحجاج في مختلف مراحل الرحلة، إلى جانب التركيز على الجانب الإرشادي والتوعوي لتعريف الحجاج بضوابط وتعليمات أداء المناسك.

وأشار إلى أن البعثة استحقت الفوز بالجائزة بعد التزامها الكامل بالجدول الزمني المعتمد لمكاتب شؤون الحجاج في جميع مراحل العمل، حيث التزمت بإتمام التعاقدات الخاصة بمقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحجز مواقع المخيمات بمشعري عرفات ومنى، وتوفير وسائل النقل والإعاشة، وإصدار التأشيرات لجميع الحجاج وفق الجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن إدخال بيانات الاستعداد المسبق خلال المدد المقررة.

وأضاف أن البعثة التزمت كذلك بتدريب العاملين وقادة المجموعات وفق الحقيبة التدريبية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية شاملة للحجاج بشأن المناسك والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها طوال رحلة الحج.

وتابع أن البعثة أعدت خطة توعوية متكاملة تغطي جميع مراحل رحلة الحج، بما يتوافق مع خطط مركز توعية ضيوف الرحمن، وشملت توعية الحجاج بالمعايير والمواصفات الدولية الخاصة بالأمتعة المصاحبة، وتعليمات التفويج عند المغادرة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية.

كما استندت البعثة إلى أهداف استراتيجية موثقة لمكتب شؤون الحجاج، مع مشاركة قيادات المكاتب في الإشراف المباشر على الخدمات المقدمة للحجاج طوال الرحلة، بما شمل متابعة جودة مقار الإقامة ووسائل النقل والرعاية الطبية والخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة.

ولفت رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج إلى أن فرق التقييم التابعة للجائزة حرصت على زيارة مقر البعثة المصرية والاطلاع ميدانيًا على آليات العمل واستراتيجية إدارة الخدمات، كما تفقدت مقار إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، ومخيماتهم في عرفات ومنى، والتقت بعدد من الحجاج لتقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن فرق التقييم رصدت مستوى مرتفعًا من الرضا والاستحسان بين الحجاج المصريين تجاه الخدمات المقدمة، وهو ما أسهم في تتويج البعثة المصرية بهذا الإنجاز المتميز.

وتُعد جائزة “لبّيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن إحدى المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة التنافسية بين مقدمي الخدمات، والارتقاء بمستوى الأداء بما يحقق تجربة روحانية متميزة لضيوف الرحمن تفوق تطلعاتهم.

كما تشجع الجائزة مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج على تطوير جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستويات رضا الحجاج، من خلال تقييم الأداء وفق معايير دقيقة، من أبرزها جعل ضيف الرحمن محورًا رئيسيًا للخدمة، وتحقيق التميز في العمل مع الشركاء الحكوميين، والارتقاء بأداء القطاعين الخاص وغير الربحي، وقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمات ومستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وتستهدف الجائزة إبراز وتقدير الجهود المتميزة في خدمة ضيوف الرحمن، وتشجيع الجهات ذات العلاقة على تحسين الخدمات المقدمة لتيسير أداء المناسك وإثراء تجربة الحجاج، إلى جانب تعزيز التنافسية في تقديم خدمات عالية الجودة، وتحفيز القيادات والعاملين على التطوير المستمر والابتكار في منظومة خدمة حجاج بيت الله الحرام.