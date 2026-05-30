أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

ضبط صاحب حساب نشر أخبارًا مفبركة عن تهريب مخدرات داخل ألواح خشبية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 05:18 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط تشكيل عصابي من جنسية أجنبية داخل ورشة نجارة بمدينة دمياط الجديدة، بزعم تصنيع مواد مخدرة وإخفائها داخل ألواح خشبية تمهيدًا لتهريبها إلى الخارج.

وأوضحت التحريات أن ما تم نشره لا أساس له من الصحة، حيث تبين عدم وقوع الواقعة من الأساس، كما أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب القائم على النشر، وتبين أنه مالك شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية وله معلومات جنائية، ويقيم بمحافظة الدقهلية.


 

 

وبمواجهته، أقر بإدارته للحساب المشار إليه ونشره مقاطع فيديو وأخبارًا مفبركة تتعلق بوقائع وحوادث جنائية غير حقيقية، مستغلًا اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمثل هذه الأخبار لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

 

