حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج توفر حافلات لنقل المواطنين لمقار السفارات

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أحمد جودة - القاهرة - قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج بتوفير حافلات لنقل المواطنين المصريين الراغبين في توثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة والذين يقيمون على بعد مسافات بعيدة من مقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن منسقي الحملة في دول العالم المختلفة قد تلقوا العديد من المناشدات من أبناء مصر في أماكن إقامتهم خارج عواصم الدول من أجل توفير حافلات للتيسير عليهم من أجل توثيق توكيلات للرئيس عبد الفتاح، وهو ما لاقي تجاوبا فوريا من محبي الرئيس، حيث تم توفير العديد من الحافلات في دول مختلفة.

وأضاف مطر أن حجم الإقبال على توثيق توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي فاق كل التصورات، وهو ما كان له أكبر حافز لتوفير مثل هذه الحافلات، مؤكدا أن الدعم المطلق للرئيس، وإن كان يعكس من جانب جهد أعضاء الحملة في الخارج، فإنه يؤكد تأكيدا مطلقا على ما يملكه الرئيس من مكانة في قلوب ونفوس أبناء مصر في الخارج.