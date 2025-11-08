الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد جمهور الدوري الانجليزي لمتابعة مواجهة مثيرة تجمع مانشستر يونايتد بتوتنهام اليوم السبت، في مباراة تحمل طابع الاثارة والتنافس القوي بين فريقين يسعيان للابتعاد عن مطاردة المراكز المتقدمة.

مشاهدة مباراة توتنهام Tottenham و مانشستر يونايتد Manchester United بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يواجه توتنهام في قمة قوية

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام في ملعب توتنهام هوتسبير ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز. المباراة تمثل فرصة للفريقين لتعزيز مراكزهما وتحقيق الفوز الذي سيمنحه دفعة كبيرة في المنافسة على المراكز الاولى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مصر والسعودية، و15:30 بتوقيت الامارات. وسيتم نقل اللقاء عبر القنوات الرسمية للبريميرليج لمتابعة جميع تفاصيل المباراة مباشرة.

أداء توتنهام قبل المواجهة

يدخل توتنهام المباراة بعد فوزه الكبير على كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري ابطال اوروبا، وهو ما يمنح الفريق ثقة عالية قبل مواجهة مانشستر يونايتد المهمة في الدوري المحلي.

مانشستر يونايتد يسعى للعودة للنغمة الصحيحة

يسعى مانشستر يونايتد لتعويض تعادله مع نوتنجهام فورست 2-2 في الجولة الماضية، وتحقيق الفوز الذي يمنحه ثقة ويقوي حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ترتيب الفريقين

يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط لكن بفارق الاهداف، ما يجعل الفوز في هذه المباراة امرًا حاسمًا للفريقين.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد