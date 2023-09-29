نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مهرجان “الخيول العربية” بالشرقية و“هي للفنون” بالجامعة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في دورته الـ 27 والذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري وتنظمه محافظة الشرقية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

ويهدف المهرجان إلى اشتراك أكبر عدد من مربي الخيول العربية المصرية الأصيلة المسجلة والمطابقة لشروط المسابقات المحددة بمنظمة الايكاهو بمسابقه جمال الخيول العربية، حيث يتميز المهرجان بإقامة بطولة جمال الخيول العربية، كما ينفرد بإقامة بطولة تراث أدب الخيول والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث المصري على مدار ٢٦ عام.

مهرجان هي الفنون

كما انطلق مهرجان "هي الفنون" في دورته الثالثة برعاية الهيئة أيضًا مساء اليوم، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويستمر حتى 1 أكتوبر القادم.

ويُعد "هي الفنون" فرصة لإلقاء الضوء على الفنون والثقافات المتنوعة من مختلف دول العالم، فهو حدثًا فنيًا ثقافيًا دوليًا يضم مجموعة متنوعة من الفرق الأجنبية والمصرية النسائية من مختلف مجالات الإبداع الفني وذلك لمشاركة تجاربهم من خلال ورش العمل المختلفة والندوات والحفلات الموسيقية والعروض الفنية.

ويشارك بالمهرجان عدد من الدول الأوربية، وتضم فعاليات المهرجان هذا العام 14 حفلًا موسيقيًا و3 عروض أفلام و4 ورش عمل و4 عروض راقصة ومسابقة موسيقية وعروض مسرحية، بالإضافة إلى معرضًا فوتوغرافيًا تحت عنوان " الأنوثة "

ويضم المهرجان عدد من الفرق والفنانات ويشارك من مصر الفنانة دينا الوديدي، وحفل لفرقة طبلة الست، وعازفة الهارب منى واصف وفاطمة عادل، وحفل لموسيقى الراب مع الفنانات دارين، وفاتىي، وهالة.

هذا بالإضافة إلى حفل للأطفال لنشر الوعي الفني والثقافي لديهم يقدمها أطفال فابريكا تحت إشراف دكتورة نيفين علوبة وكورال المدرسة الألماني بالإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة التنشيط السياحي على رعاية الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام على أرض مصر والتي تساهم في إلقاء الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.