وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية بها خدمات متنوعة منها التموين والزراعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:33 مساءً - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه لصرف مكافأة للعمالة غير المنظمة خلال جائحة كورونا تقدم لنا 7ونصف مليون مواطن لصرف المكافأة ولولا البنية المعلوماتية لما وضعنا جدول للأولويات ولما صرفنا المكافأة نتيجة إجراءات التباعد التي فرضتها الحائجة وقمنا بفتح حسابات للمواطنين لتلقى المكافأة.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن المنصة الرقمية كان بها 34 خدمة والعام الماضى عندما افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقيمة كان لدينا 150 خدمة، والآن لدينا 168 خدمة وسنطلق قريبا خدمات أخرى وسنصل لـ200 خدمة، وتشمل خدمات متنوعة منها توثيق والتموين وخدمات الزراعة والتأمين الصحى ورخص المركبات.

وتابع الدكتور عمرو طلعت: "المنافذ التي تقدم من خلالها الخدمة لم تقتصر على المنصة الرقمية فقط أو تطبيق المحمول ولكن راعينا أن هناك قطاعات من أهلنا لا ترغب في التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا فقمنا بعمل مكاتب يالبريد المصرى كى يتمكن المواطنين على الحصول على تلك الخدمات من خلال زملائنا في مكاتب البريد ويمكن للمواطن الاتصال برقم ساخن بمصر الرقمية والحصول على الخدمة".