المرشح المحتمل فريد زهران يلتقي السفير الألماني بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:33 مساءً - التقى فريد زهران؛ المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع السفير الالماني فرانك هارتمان ومساعدته.

تناول اللقاء العلاقات المصرية الألمانية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تطرق النقاش إلى الوضع العام في مصر والانتخابات الرئاسية القادمة.

وتناول الحديث العلاقات بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والأحزاب في ألمانيا وعدد من الدول الصديقة .

حضر اللقاء محمود سامي؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب وأميرة صابر؛ عضو الحزب بالنواب ونائب رئيس الحزب وخالد راشد؛ نائب رئيس الحزب، كما حضر اللقاء باسم كامل؛ الأمين العام للحزب.