نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك بعد دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ 25 طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية



الرئيس: المستشار إبراهيم الهنيدي



الوكيل الأول: إيهاب الطماوي

الوكيل الثاني: يحي عيسوي

أمين السر: ناصر عثمان

2- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخري الفقي

الوكيل الأول: مصطفى سالم

الوكيل الثاني: ياسر عمر

أمين السر: عبدالمنعم علي أمام

3- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: محمد سليمان

الوكيل الأول: محمد علي عبدالحميد



الوكيل الثاني: نيفين حمدي



أمين السر: عمرو القطامي

4- لجنة الصناعة

الرئيس: محمد السلاب

الوكيل الأول: معتز محمود

الوكيل الثاني: شحاتة أبو زيد

أمين السر: شيرين عليش

5- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي

الرئيس: هشام الحصري

الوكيل الأول: صقر عبدالفتاح

الوكيل الثاني: حسن أبو قديرة

أمين السر: محمد عبدالقوي

6- لجنة الشئون العربية

الرئيس: أحمد فؤاد أباظة

الوكيل الأول: عباس السادات

الوكيل الثاني: أيمن محسب

أمين السر: أحمد مقلد

7- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس: أحمد بدوي

الوكيل الأول: أحمد نشأت منصور

الوكيل الثاني: مرثا محروس

أمين السر: محمد عبادة

8- لجنة الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجيني

الوكيل الأول: محمد الحسيني

الوكيل الثاني: محمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش

9- لجنة الطاقة والبيئة



الرئيس: طلعت السويدي

الوكيل الأول: محمد جنيدي

الوكيل الثاني: رشا رمضان

أمين السر: خالد عبدالمولي

10- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيل الأول: هالة أبو السعد

الوكيل الثاني: محمد الجارحي

أمين السر: مارسيل سمير

11- لجنة الثقافة والإعلام والآثار



الرئيس: درية شرف الدين

الوكيل الأول: يوسف الحسيني

الوكيل الثاني: نادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد

12- لجنة الدفاع والأمن القومي

الرئيس: اللواء أحمد العوضي

الوكيل الأول: إبراهيم المصري

الوكيل الثاني: أحمد يحي الجحش

أمين السر: محمد راضي

13- لجنة الاقتراحات والشكاوي

الرئيس: عاطف ناصر

الوكيل الأول: نافع عبدالهادي

الوكيل الثاني: محمد حمدي دسوقي

أمين السر: هشام حسين



14- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

الرئيس: محمد عطية الفيومي

الوكيل الأول: طارق شكري

الوكيل الثاني: أحمد عبدالمجيد

أمين السر: أمين مسعود

15- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيل الأول: أيمن أبو العلا

الوكيل الثاني: محمد عبدالعزيز

أمين السر: تيسير مطر

16- لجنة الشئون الصحية



الرئيس: أشرف حاتم

الوكيل الأول: محمد الوحش

الوكيل الثاني: محمد العماري

أمين السر: كريم بدر حلمي

17- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيل الأول: وحيد قرقر

الوكيل الثاني: محمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض

18- لجنة الشئون الإفريقية



الرئيس: شريف الجبلي

الوكيل الأول: محمود السيد سعد

الوكيل الثاني: محمد سليم

أمين السر: رشا أبو شقرة

19- لجنة التعليم والبحث العلمي

الرئيس: سامي هاشم

الوكيل الأول: ماجدة بكري

الوكيل الثاني: منى عبدالعاطي

أمين السر: أمل عصفور

20- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيل الأول: سامر التلاوي

الوكيل الثاني: محمد لبيب

أمين السر: حازم إمام

21- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيل الأول: طارق الخولي

الوكيل الثاني: سحر البزار

أمين السر: أميرة صابر

22- لجنة التضامن الاجتماعي

الرئيس: عبدالهادي القصبي

الوكيل الأول: أحمد فتحي

الوكيل الثاني: رضوى جعفر

أمين السر: سلوى أبو الوفا



23- لجنة السياحة

الرئيس: نورا علي

الوكيل الأول: أحمد الطيبي

الوكيل الثاني: محمد عبدالمقصود

أمين السر: أماني الشعولي

24- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيل الأول: سولاف درويش

الوكيل الثاني: إيهاب منصور

أمين السر: ألفت المزلاوي

25- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيل الأول: أسامة العبد

الوكيل الثاني: منصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم