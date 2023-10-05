قانونية مستقبل وطن: البرلمان الأوروبي تعمد التدخل السافر فى الشأن المصرى ببيانات مغلوطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:27 مساءً - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب ومصادر غير مسؤولة، منتقدا وجود بعض جهات المعارضة التى تروج كذبا بشأن وجود مخالفات في العملية الانتخابية.

وأكد عبد اللطيف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون، ومن ثم مجرد الزج باسمها فى هذا البيان أمر غير مقبول، وسبق أن أعلنت الهيئة فى بيان لها أنهت تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنها تدير العملية وفقا لما هو مخول لها بحكم الدستور والقانون.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية ماضيه في طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه التقارير المسيسة والمعلبة غير مقبولة على الإطلاق ولم ولن نقبل التدخل فى الشان الداخلي المصرى.

واضاف عبد اللطيف، أن البرلمان الأوروبي يتخد من ملف حقوق الإنسان ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة ، متغافلين عن كم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان هلل زجه التحديد، حقوق الإنسان بمعناها الأعم والاشمل سواء ملف الحريات أو جميع حقوق الإنسان.