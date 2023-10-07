أخبار مصرية

الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى المتقدم الوحيد حتى الآن

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 11:35 مساءً - قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كان بسبب استكمال بعض الأعضاء لمددهم القانونية.

 

وأكد أن اليوم الثالث شهد حضور الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر المرشح الوحيد حتى الآن قدم طلبات الترشح. 

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم رصد عدد طلبات التأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد التزكيات، ووجد أنها تفوق العدد المطلوب، أما التوكيلات فيجرى فحصه

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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