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خلال جلسة لمجلس الأمن.. الممثلة الأممية للشؤون الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لكل غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:26 مساءً - طالبت الممثلة الأممية للشؤون الإنسانية، بوقف فورى لإطلاق الناروتقديم المساعدات الإنسانية لكل قطاع غزة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة والاعتداءات على مدارس النازحين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت إلى قيود جديدة على يد القوات الإسرائيلية تقيد وصول المساعدات خاصة مع إغلاق معبر رفح من قبل الاحتلال.

فيما ذكرت أن الحرب في قطاع غزة تدمر الأرواح والمستقبل، مشيرة إلى أن أكثر من نصف مليون طالب لم يؤدوا امتحاناتهم في قطاع غزة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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