محمد عبد المنعم يوجه رسالة خاصة لجمهور الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 05:26 مساءً - وجه محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي الجديد رسالة إلى جمهور الأهلى عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق عبد المنعم في الفيديو قائلاً: شكراً على كل حاجة.

وأعلن نادي نيس الفرنسي، عن صفقة المدافع المصري محمد عبد المنعم، قادما من النادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونشر حساب النادي الفرنسي عبر موقع "إنستجرام"، صورة للمدافع المصري محمد عبد المنعم، معلقاً: "إنه قادم".

وانتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي مقابل 4 ملايين و300 ألف دولار، بخلاف مليون دولار إضافية بخلاف 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وتأخر نيس الفرنسي في الإعلان عن صفقة انضمام محمد عبد المنعم لصفوف الفريق، بسبب تأشيرة دخوله إلى الأراضي الفرنسية.

من ناحية أخرى، يترقب النادي الأهلي وصول الدُفعة الأولى من صفقة انتقال محمد عبد المنعم، حيث تمت الصفقة مؤخراً مقابل 4 ملايين و300 ألف يورو بجانب مليون يورو "بونص" يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد وتسجيل وصناعة الأهداف، واتفق الأهلي مع نظيره الفرنسي على قيام الأخير بتحويل مليوني و400 ألف يورو الأسبوع المقبل ثم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال يوليو المقبل وقيمتها، مليون و900 ألف يورو.