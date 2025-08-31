صحف المغرب: بيراميدز يعمق جراح الأهلي.. والكرتي يرد على تجاهل الركراكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - سلطت وسائل الإعلام المغربية، الضوء على الفوز الثمين الذي حققه فريق بيراميدز على الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "السلام"، ضمن منافسات الدوري المصري.

بيراميدز يعمق جراح الأهلي بثنائية وليد الكرتي

البداية مع صحيفة "المنتخب" التي عنونت، "الكرتي يقود بيراميدز للفوز على الأهلي في قمة المرحلة الخامسة"، وقالت "عمق بيراميدز جراح حامل اللقب الأهلي وتغلب عليه 2-0 ضمن المرحلة الخامسة من البطولة المصرية لكرة القدم، ليواصل الفريق الأحمر تراجعه حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في أربع مباريات مقابل تعادلين وهزيمة".

وأضاف الصحيفة، "سجل وليد الكرتي ثنائية بيراميدز الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر في الترتيب".

أما موقع "le360" فكتب، "الكرتي يرد بقوة على تجاهل الركراكي.. هدفان في مرمى الأهلي يبقيان اسمه لامعًا في الملاعب الافريقية"، وقال "أبدع الدولي المغربي وليد الكرتي مع نادي بيراميدز، مسجلاً هدفين في مرمى الأهلي خلال الجولة الخامسة من الدوري المصري، ليقود فريقه إلى فوز مستحق 2-0 على ملعب السلام بالقاهرة".

وأضاف، "المباراة حملت بعدًا خاصًا للكرتي، الذي تجاهله وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وفضل عدم توجيه الدعوة له لمباراتي النيجر وزامبيا، وعلى الرغم من هذا التجاهل، استغل الكرتي الفرصة للتألق على أرضية الملعب والرد بأفضل طريقة ممكنة، مؤكداً أن مستواه يبقى ثابتًا وأنه قادر على صناعة الفارق".

واستكمل، "وليد الكرتي بعث رسالة قوية للمدير الفني لمنتخب المغرب، لمراجعة قرار استبعاده وأنه مازال قادرا على العطاء و يمكن الاعتماد عليه في اللحظات الحاسمة، وأن أرض الملعب هي الفيصل في تقييم أدائه بالمقارنه مع باقي اللاعبين الذين وجه لهم الدعوة لحوض المبارتين المذكورتين".

في حين عنونت صحيفة "الدار"، "المغربي وليد الكرتي يقود بيراميدز للفوز على نظيره الأهلي"، وقالت "نجح وليد الكرتي في تسجيل هدفي اللقاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع المنافسة على القمة، بينما تمكن اللاعب المغربي بهذا الأداء من الحصول على جائزة رجل المباراة".

وتابعت الصحيفة، "دخل الأهلي المباراة، بقيادة البرتغالي خوسيه ريبييرو، معتمدا على تشكيلته الأساسية التي ضمت اللاعبان المغربيان أشرف داري، وأشرف بن شرقي، بينما تمكن فريق بيراميدز في فرض شخصيته على مجريات اللعب، بفضل انضباطه الدفاعي وسرعته في التحولات الهجومية، حيث تمكن وليد الكرتي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول من المباراة".

وأضافت الصحيفة، "حاول الأهلي العودة في الشوط الثاني، إلا أن صلابة دفاع بيراميدز وتألق حارسه حالا دون تعديل النتيجة، وفي الوقت الذي كثف فيه الفريق الأحمر محاولاته، باغت الكرتي مجددا دفاع الأهلي مسجلا الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة، ليؤكد تفوق بيراميدز ويقضي على آمال المنافس في العودة".

واختتمت الصحيفة، "وضعت النتيجة الأهلي تحت الضغط بعد أن فقد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري، بينما واصل بيراميدز إثبات نفسه كأحد أبرز المنافسين على اللقب، محققا فوزاً معنوياً على حامل اللقب".

وأخيراً مع موقع "البطولة" الذي كتب، "وليد الكرتي يتألق بثنائية ويقود بيراميدز للفوز على الأهلي"، مشيراً إلى أن مباراة الأهلي وبيراميدز شهدت تألقًا لافتًا للنجم المغربي وليد الكرتي.