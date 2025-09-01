مدرب فالنسيا السابق معروض على الأهلي لخلافة ريبيرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 02:17 مساءً - عرض ممدوح الساعاتي، وكيل اللاعبين، الإسباني روبن باراخا المدير الفني السابق لفريق فالنسيا الإسباني على مسئولي النادي الأهلي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفاً لمواطنه خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ولا يرتبط باراخا بأي نادٍ فى الوقت الحالي، وتولى تدريب أكثر من فريق في الليجا أبرزها فالنسيا وريال فايكانو واليتشي وريال سرقسطة وسبورتنج خيخون، ولم يسبق له العمل خارج إسبانيا.

لعب روبن باراخا خلال مسيرته الاحترافية مع 5 أندية في عشرين موسمًا، وسجل خلالها 67 هدفًا ضمن 463 مباراة، حيث فاز فى موسم واحد بالكأس وفى موسمين بالدوري.

وخاض روبن باراخا مسيرته مع نادي ريال بلد الوليد في موسم 1993–94 في المرة الأولى ولمدة موسمين ثم في موسم 1995–96 لمدة موسم واحد، مشاركًا طوالها في 41 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم انتقل إلى نادي ريال بلد الوليد ب في موسم 1994–95 لمدة موسم واحد، حيث شارك في 46 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا. لينتقل بعدها إلى نادي أتلتيكو مدريد ب في موسم 1996–97 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 79 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ثم انتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد في موسم 1998–99 ولمدة موسمين، مشاركًا في 34 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي فالنسيا في موسم 2000–01 ليلعب معه عشرة مواسم، مشاركًا في 263 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا.

ووجه النادي الأهلي الشكر للإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه.

وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبييرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.. وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.