انخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الأحد حتى الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 02:26 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى الخميس 11 سبتمبر 2025.

وتنشر "صوت الأمة" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلي :

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30) ، القاهرة الكبرى والوجه البحري (33:32) ، جنوب البلاد (39:34).

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلاً .

شبورة مائية من 8:40 صباحاً ( على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة يوم الأحد 7 سبتمبر علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات.

تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً على فترات متقطعة.