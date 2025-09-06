الارشيف / أخبار مصرية

انخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الأحد حتى الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 02:26 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى الخميس 11 سبتمبر 2025.

 

وتنشر "صوت الأمة" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلي :

 

 

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30) ، القاهرة الكبرى والوجه البحري (33:32) ، جنوب البلاد (39:34).

 

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلاً .

 

شبورة مائية من 8:40 صباحاً ( على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

 

فرص أمطار خفيفة يوم الأحد 7 سبتمبر علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة.

 

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات.

 

تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

 

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً على فترات متقطعة.

 

أحمد صلاح

