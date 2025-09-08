نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل المرشحين.. خريطة الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب وحصص الأحزاب في القائمة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم الدستور المصري موعد إجراء انتخابات مجلس النواب بشكل محدد، إذ نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اجتماع أول جلسة له.

حتى الآن الهيئة العليا للانتخابات لم تُعلن الجدول رسميًا (المتوقع يكون في سبتمبر أو أكتوبر 2025)، لكن حسب الدستور والقانون والإجراءات المعتادة في الاستحقاقات السابقة، يجي يتم بالشكل التالي:

الجدول الزمني المتوقع لانتخابات مجلس النواب 2025

1 فتح باب الترشح

إعلان مواعيد تلقي طلبات الترشح رسميًا.

إجراء الكشف الطبي للمرشحين.

تسليم الرموز الانتخابية.

2 مرحلة الطعون والفصل فيها

فترة لتقديم الطعون على قرارات قبول أو رفض الترشح.

الفصل في الطعون أمام المحاكم المختصة.

إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

3 فترة الدعاية الانتخابية

السماح للمرشحين ببدء الحملات الدعائية.

تحديد سقف الإنفاق الانتخابي.

تنظيم جولات وندوات للتعريف بالبرامج الانتخابية.

4 يوم الصمت الانتخابي

توقف جميع أشكال الدعاية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.

5 التصويت داخل مصر وخارجها

اقتراع المصريين في الخارج (عادة يبدأ قبل الداخل بيومين).

إجراء التصويت في جميع اللجان داخل مصر على مرحلتين أو أكثر حسب توزيع المحافظات.

6 الفرز وإعلان النتائج

فرز الأصوات في اللجان الفرعية ثم العامة.

إعلان النتائج الرسمية لكل مرحلة.

إعادة الانتخابات في الدوائر التي لم تحسم فيها النتائج (إن وجدت).

7 إعلان النتائج النهائية

إعلان الأسماء النهائية للمرشحين الفائزين.

دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد لأول جلسة في موعده الدستوري.