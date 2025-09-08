عبد القادر وإمام عاشور يظهران فى ودية الأهلى استعدادا لإنبى بالدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 08:24 مساءً - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية اليوم الاثنين بمشاركة اللاعبين الشباب، لتجهيز جميع لاعبي الفريق غير المنضمين للمنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية الجارية.

وشارك إمام عاشور في المباراة لتجهيزه بعد تعافيه من إصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للتعافي من الإصابة وتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم 14 سبتمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة الودية مشاركة إمام عاشور في المباراة وكذلك أحمد عبد القادر وبلال عطية العائد من فترة معايشة في ألمانيا.