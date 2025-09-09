نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إقامة 23 معرضًا "أهلًا مدارس" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالأحياء والمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إقامة 23 معرضًا "أهلًا مدارس" على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة ليصل إجمالي 26 معرضًا وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح المحافظ أن المعارض مُقامة على مساحة إجمالية تبلغ 6841 مترًا مربعًا وتضم نحو 282 باكية بيعية بمشاركة 243 عارضين بما يتيح تنوعًا في المنتجات المعروضة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور وبنسب تخفيضات تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠%.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إقامة 3 معارض رئيسية بالتعاون مع الغرفة التجارية بأحياء العمرانية وإمبابة ومركز البدرشين، إلى جانب 20 معرضًا آخر موزعة على مختلف الأحياء والمراكز والمدن.

في نطاق الأحياء أُقيمت المعارض في عدة مواقع حيوية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين حيث تم تخصيص معارض في حي بولاق الدكرور بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي، وفي حي العجوزة بميدان الكيت كات، وفي حي الدقي بشارع التحرير أمام مترو البحوث، وفي حي الهرم بشارع فيصل محطة حسن محمد، وفي حي الوراق بكورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق.

كما شملت المواقع أيضًا سوق الخضار الكائن بشارع ربيع الجيزي وشارع الأهرام بجوار طلعة كوبري الجيزة المعدني بحي جنوب الجيزة، إلى جانب معرض بشارع ترعة الزمر بجوار الشركة الشرقية للدخان بحي العمرانية، وشارع ترسا أمام مسجد عكاشة بحي الطالبية، فضلًا عن معرض خلف صوامع إمبابة بأرض الجمعية امتداد شارع جمال الدين الأفغاني بحي إمبابة، وأخيرًا بشارع حسين مهران أعلى نفق أحمد عرابي بميدان حدائق سفنكس بارك بحي المنيرة الغربية.

أما في نطاق المراكز والمدن فقد تم إقامة معرض بمدينة البدرشين بشارع النيل السعيد وبمركز أوسيم أسفل محور كمال عامر مزلقان اللعبة، وبمدينة منشأة القناطر أمام بنك مصر فرع منشأة القناطر، وبمدينة الحوامدية بشارع متولي شعراوي من مصر أسيوط أمام مجلس المدينة.

كما أُقيمت معارض أخرى بمدينة الصف بجوار محكمة الصف أمام صيدلية الجمهورية وبنك مصر، وبمدينة العياط بشارع شكري القوتلي، وبمدينة كرداسة بشارع المدبح بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة، وبمدينة أبو النمرس بطريق 6 أكتوبر بجوار موقف الأتوبيس، وبقرية القبابات مركز أطفيح بجوار مسجد أبو روق، بالإضافة إلى مدينة الواحات البحرية بمنطقة الباويطي أمام الوحدة المحلية.

بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة ضمت معرض بجهاز مدينة الشيخ زايد في الحي ال13 أمام مسجد الجامع 6 أ، ومعرض في جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي في الساحة المجاورة لصالة حسن مصطفى، وفي جهاز حدائق أكتوبر بجوار مبني الجهاز بطريق زويل.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة مشيدًا بالتعاون المثمر مع الغرفة التجارية ووزاة التموين وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعارض.

كما شدد المحافظ على أنه سيتم متابعة المعارض بشكل يومي من خلال فرق عمل ميدانية للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر مع استقبال العام الدراسي الجديد.