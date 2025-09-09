من مؤتمر ميلانو.. وزير البترول يعلن إطلاق مشروع للمسح السيزمي بأحدث التقنيات في شرق المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 02:27 مساءً - شارك المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض GASTECH بمدينة ميلانو الإيطالية، الذي يعد أكبر حدث دولي لصناعة الغاز الطبيعي إلى جانب طاقة الهيدروجين وتقنيات مواجهة تغير المناخ وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.

وخلال مشاركته في المؤتمر، وبحضور وزراء الطاقة من عدد من الدول وكبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، أعلن الوزير اعتزام مصر تنفيذ مشروع المسح السيزمي القاعي (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط على مساحة تصل إلى 95 ألف كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال المسح والاستكشاف.

وأوضح أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز في شرق المتوسط وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في مصر ، مشيراً إلى أن البيانات الدقيقة التي سيوفرها المشروع باستخدام احدث التكنولوجيات ستسهم في تقليل المخاطر، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاذبة أمام الشركات العالمية للتوسع في أنشطتها داخل مصر، وزيادة أعمال الحفر سواء الاستكشافية أو الإنتاجية، وهو ما يدعم زيادة معدلات الإنتاج المحلي باعتباره في مقدمة اولويات استراتيجية الوزارة.

يشار الى ترسية المشروع على تحالف "شلمبرجير – فيريدين" بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وسيجري تنفيذه على ثلاث مراحل تمتد لسبع سنوات، وتنطلق المرحلة الأولى في عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع، وباستثمارات تبلغ 117 مليون دولار.

ويعقد مؤتمر GASTECH في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025، ويجمع نخبة من صناع القرار في قطاع الطاقة، بينهم وزراء من دول الولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا والعراق وقبرص وكبار الشخصيات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وكالة الطاقة الدولية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية. كما يشهد المؤتمر مشاركة نحو 50 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة، و1000 عارض، و1000 خبير متحدث، ليشكل منصة عالمية لدعم مستقبل صناعة الغاز الطبيعى .

هذا ويشارك الوزير مساء اليوم متحدثاً رئيسياً في جلسة وزارية نقاشية تحت عنوان: "تعزيز التجارة والتعاون عبر الحدود لضمان مستقبل آمن للطاقة" ، كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء كبري الشركات العالمية .