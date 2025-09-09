بعد الهجمات الصاروخية .. السفارة الأمريكية فى الدوحة تنصح رعاياها بالبقاء فى منازلهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - وقالت فى بيان: "لقد اطلعنا على تقارير عن هجمات صاروخية فى الدوحة. أصدرت السفارة الأمريكية أمرًا بالبقاء فى أماكنها. يُنصح المواطنون الأمريكيون بالبقاء فى أماكنهم ومتابعة التوجيهات الصادرة منا".

بدوره علق وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، على الهجوم الإسرائيلى الغادر على قطر قائلا: لن يكون الإرهابيون بمنأى عن قبضة إسرائيل الطويلة فى أى مكان فى العالم.

وأضاف فى بيان على موقع إكس: "اتخذنا قرارا صائبا ونفذه الجيش الإسرائيلى وجهاز الشاباك بإتقان".

