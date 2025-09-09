أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا تضامن الجامعة الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذا الاعتداء.

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر، ويأتي امتدادًا للنهج الإسرائيلي القائم على التصعيد والاعتداء، مشيرًا إلى أن القاهرة وواشنطن بذلتا جهودًا حثيثة منذ اندلاع الحرب على غزة لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل تواصل سياسة الإبادة.

وأضاف أن الجامعة العربية تقف إلى جانب قطر وتؤيد أي إجراءات تتخذها لحماية سيادتها وأمنها، مشددًا على أن السلوك الإسرائيلي تجاوز كل الأعراف الدولية ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها.