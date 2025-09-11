الأهلى يعلن وجود الجهاز الفنى المؤقت حتى التوقف الدولى المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 12:33 صباحاً - استقر مسئولي النادى الأهلى على الإبقاء على الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس لحين التوقف الدولى المقبل، ودراسة أكبر عدد من السير الذاتيه للمدربين الأجانب لاختيار الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التوقف الدولى بعد أقل من شهر، لخوض منتخب مصر آخر جولتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتى وغينيا بيساو في الفترة من 6 الى 14 أكتوبر المقبل.

ويدرس الأهلى حاليا العديد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب الكبار، ومناقشة بعض الأمور التعاقدية معهم قبل حسم اسم المدير الفنى الجديد.

وضم الجهاز الفني المؤقت كلا من وليد صلاح الدين مديرا للكرة، وعادل مصطفى مدربا عاما، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططاً للأحمال.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع إنبى بالجولة السادسة من بطولة الدورى، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى، حيث تقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.