الرياض - كتبت رنا صلاح - قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية ببحث الشكوى رقم 6331286، الواردة من فريق التدخل السريع بالوزارة، والمتضمنة طلب المواطن محمد كامل عبدالعظيم علي، المقيم بقرية الأخماس طريق عزبة الجيار، بدعوى أنه بلا مأوى ويعاني من مرض، وذلك تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورعاية وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

التضامن بالمنوفية تبحث شكوى مواطن وتقرر دعمه بمعاش ومساعدة مالية

وأوضح صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه فور تلقي الشكوى، توجه فريق التدخل السريع بقيادة محمد عبدالسلام خلاف بالتنسيق مع الإدارة الاجتماعية بالسادات ووحدة الخطاطبة التابعة للمواطن، حيث تبين أن المواطن يقيم في منزل ريفي مكون من طابقين مجهز ببعض الأثاث الضروري، وأن حالته الاقتصادية والمعيشية مستقرة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اعتماد معاش “تكافل” للأسرة بقيمة 850 جنيها شهرياً لمساعدتها في مواجهة أعباء المعيشة، إلى جانب توجيه المواطن لإحدى الشركات بمدينة السادات للعمل بها حال انطباق الشروط، مع تكليف الوحدة الاجتماعية بتقديم مساعدة مالية من فرع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمنوفية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التضامن على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتقديم أوجه الدعم اللازمة.