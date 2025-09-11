الرياض - كتبت رنا صلاح - عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع مسؤولي رعاية الشباب بكليات الجامعة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025-2026، وبحث آليات تطوير وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية، بحضور عدد من قيادات الجامعة بينهم الدكتور وائل الصغير مدير عام الإدارة، والدكتور ثروت عبد اللطيف مستشار الأنشطة الفنية، والدكتور محمود علام رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

جامعة الأقصر تبحث استعدادات العام الدراسي الجديد وتعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة

وناقش الاجتماع مقترحات الكليات وخطط الأنشطة الطلابية والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها، حيث شددت رئيس الجامعة على أهمية جذب الطلاب لممارسة مختلف الأنشطة لما لها من دور في صقل الشخصية وتنمية المهارات وتعزيز الانتماء الجامعي. كما تم الاتفاق على وضع خطة مركزية للأنشطة تتكامل مع خطط كل كلية بشكل مرن يتيح فرص مشاركة أوسع للطلاب.

وأكدت رئيس الجامعة على ضرورة استعداد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم الدعم اللازم لهم منذ اليوم الأول للدراسة لضمان اندماجهم السريع في الحياة الجامعية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل جولة تفقدية بالمدن الجامعية شملت مباني الطلاب والطالبات والسكن المميز ودار الضيافة والمطعم المركزي، حيث وجهت بضرورة الاهتمام بجودة الوجبات الغذائية وخضوعها لرقابة صحية دورية، مع التأكيد على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة للطلاب.