أخبار مصرية

انطلاق القمة العربية الإسلامية فى قطر بمشاركة الرئيس السيسى

0 نشر
0 تبليغ

انطلاق القمة العربية الإسلامية فى قطر بمشاركة الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - انطلقت القمة العربية الإسلامية الطارئة، فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

 

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا