انطلاق القمة العربية الإسلامية فى قطر بمشاركة الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - انطلقت القمة العربية الإسلامية الطارئة، فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.