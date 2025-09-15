أمير قطر: العدوان الإسرائيلى على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - قال الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة انتهاك خطير للسيادة القطرية والأعراف الدولية، متابعا: "تعرضنا لاعتداء غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حماس ووفدها المفاوض".

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية: "العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم".

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة. معتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.